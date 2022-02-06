Германии и Франции удалось добиться перемирия между Россией и Украиной без участия США. Лидеры Евросоюза начали понимать, что возросшее влияние Вашингтона угрожает европейской безопасности. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики обратили внимание, что США и его союзники по НАТО всеми силами пытаются спровоцировать конфликт между Россией и Украиной. Однако усилившуюся напряженность между странами удалось снизить 26 января, когда Берлин, Париж, Москва и Киев сели за стол переговоров в рамках «нормандского формата».

Первая встреча «нормандской четверки» произошла в 2014 году — тогда стороны обсудили возможные пути разрешения конфликта в Донбассе. По итогам последних переговоров страны договорились и дальше соблюдать «режим прекращения огня».

Обозреватели Baijiahao назвали неслучайным то, почему к решению ситуации в Донбассе еще не подключили США. По их словам, в Европе давно пытаются снизить свою зависимость от Вашингтона и создать отдельную армию от НАТО. Впрочем, их миротворческие действия едва ли понравятся западному партнеру, которому выгодно подчинение европейских стран.