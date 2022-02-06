Украинский олимпиец Шмуратко назвал «хайпожорскими» вопросы российских журналистов

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который выступает в мужском одиночном катании, сообщил, что посчитал собственную беседу с российскими представителями СМИ как попытку создать хайп со стороны журналистов.

Недавно олимпиец решил не отвечать журналистам на русском языке. Он для общения выбрал английский язык. Фигурист 6 января снова решил побеседовать с представителями российских СМИ на украинском языке.

Спортсмен заявил, что неиспользование русского языка является его желанием, а не результатом некого запрета. По словам Шмуратко, российские журналисты написали, что «украинские фигуристы не говорят». Однако он подчеркнул, что не говорил такого. По словам олимпийца, он сказал, что является украинским фигуристом, а говорит на родном языке и на английском, поскольку на Олимпийских играх международные журналисты.