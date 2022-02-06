Ягудин назвал позорищем реакцию украинцев на прокат Валиевой на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Все соперники из других стран после проката спортсменки встали и начали аплодировать. Украинские фигуристы не поднялись со своих мест. Ягудин назвал такое поведение позорищем и настоящей мерзостью.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть», — рассказал Ягудин «СпортЭкспрессу».

Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде, набрав 90,18 баллов. Россиянка одержала победу с отрывом в более 15 баллов от японки Вакабы Хигути. Третье место заняла канадская фигуристка Мадлен Скизас.