Большунов войдет в состав сборной России на спринтерской гонке на ОИ-2022

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав российской мужской команды, который выйдет на старт спринтерской гонки свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Вяльбе отметила, что с мужским составом все предельно ясно. Она рассказала, что спринт побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев, сообщает РИА Новости.

Соревнования состоятся 8 февраля. По словам Вяльбе, Терентьев уже присоединился к сборной, он задержался в Италии из-за микротравмы, сейчас с ним все нормально, спортсмен приступил к тренировкам.