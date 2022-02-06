Поезд ушел. Аналитик назвал нелепыми попытки Макрона продемонстрировать свою значимость

Франция давно перестала быть авторитетным государством, поэтому попытки президента Эммануэля Макрона влезть в ситуацию с Украиной не принесут никаких результатов, уверен политический аналитик Роман Романов.

Ранее стало известно, что 7 февраля французский лидер прибудет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Украины.

«Важно понимать, что сейчас множество лидеров западных государств, да и не только западных, пытаются переключить внимание со своих внутренних проблем и геополитических неудач на попытки решения якобы возникшего между Россией и Украиной кризиса», — заметил Романов.

Он напомнил о поездке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, где тот предложил Анкару или Стамбул в качестве платформы для решения кризиса.

«У самого Эрдогана куча проблем внутри государства, которые необходимо было бы решить. Здесь и экономический кризис, и обвал лиры, и многие тяжелые проблемы на юге страны, связанные с Сирией, которые он до сих пор не решил. То же самое происходит у Макрона: желтые жилеты бунтуют, уровень недовольства растет, внешнеполитических успехов нет. Вспомним недавние провалы в Африке», — пояснил Романов.

Париж открыто критикует действия Москвы и российских инструкторов, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера». Антироссийская риторика Франции не позволяет Макрону быть непредвзятым посредником или миротворцем, пояснил политолог.

«Человек пытается продемонстрировать некую свою значимость и влезть в уходящий поезд. Хотя бы где-то заработать себе очки и упоминание. А так у него провалы по внешней политике, а по внутренней — полный швах. Уровень недоверия к Макрону очень высок», — заключил Романов.

Политолог уверен, что Франции самой нужна помощь. Поэтому попытки Макрона поиграть в мировую политику выглядят нелепо.