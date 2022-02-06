Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с палкой между Большуновым и Клебо на ОИ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с российским лыжником Александром Большуновым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Дмитрий Губерниев считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не применит санкции к Александру Большунову из-за того, что россиянин бросил палки поперек движения норвежца Йоханнеса Клебо на пит-стопе первой мужской гонки ОИ-2022. Об этом комментатор рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Большунов сделал же это не специально. В пылу борьбы палка упала в бокс Клебо. Даже если норвежцы подадут протест, то, думаю, поезд уже ушел. Вряд ли здесь грозит что-то серьезное. Как максимум — желтая карточка», — заявил Губерниев.

Большунов занял первое место в скиатлоне, опередив своего соотечественника Дениса Спицова. Лыжник из Брянской области впервые в карьере завоевал золото зимних Олимпийских игр. Третьим финишировал финн Йиво Нисканен.