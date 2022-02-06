России не понадобятся союзники в случае начала открытого военного противостояния с США, поскольку в ее распоряжении есть ядерное оружие. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики обратили внимание, что из всех стран мира только РФ может составить конкуренцию Новому Свету в военном плане. При этом за последнее время отношения между этими двумя державами сильно обострились, в связи с чем на Западе все чаще звучат разговоры о неизбежности войны. На этом фоне в издании указали, что на стороне Вашингтона есть много союзников-членов НАТО, которые могли бы вступить в военный конфликт с Россией.

«Кто же будет сражаться на стороне россиян?» — задались вопросом авторы статьи.

kremlin.ru / Администрация президента России

В Sohu напомнили, как однажды российский лидер Владимир Путин заявил, что у Москвы есть только два союзника — флот и армия. Это означает, что Россия полагается только на свои собственные силы и никому не доверяет, подчеркнули эксперты. И это не удивительно, ведь у страны есть ядерное оружие, которое и удерживает США от военной агрессии.

«Если великие державы действительно вступят в сражение, не имеет значения, есть ли у них помощники», — констатировали китайские аналитики.

Обозреватели Sohu выразили уверенность, что, несмотря на это, американская сторона продолжит давить на Россию, однако будет делать это экономическими средствами, а не военными.

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«Цель США – искоренить противников, которые мешают им зарабатывать деньги, а ядерный конфликт противоречит этой цели, ведь тогда США не только не заработают деньги, но и поставят себя под угрозу исчезновения», — резюмировали аналитики.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что американским властям все меньше доверяют из-за ошибочных и заведомо ложных заявлений об имеющихся у них разведданных. В пример журналисты привести призыв Госдепа США поверить ему на слово, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для оправдания военного наступления на Украину.