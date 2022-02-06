Новосибирский зоопарк призвал отменить выборы новогоднего символа города

Мэрия Новосибирска остановила голосование за животное, которое должно было стать новым новогодним талисманом города.

Около месяца назад сотрудники Новосибирского зоопарка предложили местным выбрать претендентов на звание символа. Однако теперь руководство учреждения призвало завершить выборы досрочно. Заявление объясняется тем, что зоопарк начали использовать в политических целях, сообщает «НГС.НОВОСТИ».

«Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты», — сказано в официальном заявлении заведения.

Стоит отметить, что в голосовании успели поучаствовать порядка 20 тысяч жителей. По промежуточному итогу, конкурентами за первое место стали орангутан Бату и белая медведица Шилка.