Правительство России планирует нарастить число речных круизов до 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую концепцию круизного туризма на два года вперед. Число речных туров увеличится за два года.

Концепция предполагает, что число круизов в России начнут наращивать. При этом такие путешествия станут доступнее и привлекательнее для жителей страны.

«В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании», — сказано на сайте кабмина.

Кроме того, планируется расширить маршрутную сеть российских круизов. В том числе, в Арктику, Сибирь и на Дальний Восток, куда создадут новые экскурсионные программы.

Напомним, в списке самых популярных туристических направлений оказались Москва, Крым, Подмосковье, Петербург, Ленобласть, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.