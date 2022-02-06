Министр обороны Украины Резников призвал модернизировать «нормандский формат»

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо модернизировать, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете la Repubblica. Помимо этого, он считает возможной скорую встречу украинского лидера Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве», — подчеркнул Резников.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что власти США делают все возможное, чтобы разжечь конфликт между Украиной и Россией. Он отметил, что американская сторона стоит за всеми действиями, связанными с информационными вбросами о подготовке «вторжения» РФ на территорию Украины.