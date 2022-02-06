Депутат Свищев назвал провокационным вопрос Большунову о допинге

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев жестко отреагировал на вопрос иностранного корреспондента олимпийскому чемпиону Александру Большунову о допинге.

Ранее американский журналист из издания FasterSkier Натаниэль Херц подверг сомнению достижения российских спортсменов на Олимпиаде. Во время пресс-конференции он задал вопрос лыжнику Большунову, не связаны ли победы России на Играх с допингом, тем самым напомнив о скандале, из-за которого национальная сборная не может выступать под собственным флагом. Депутат Свищев не остался в стороне, заявив, что корреспонденты, задающие подобные вопросы, являются некомпетентными.

«Таких журналистов надо лишать аккредитации. Их надо гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику профессии и корочкой своей прикрываются. Надо поздравить Александра! Порадоваться за его результаты, а не искать подвоха, почему наш спортсмен сильнее», — заявил Свищев «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что такой вопрос мог быть задан лишь с целью спровоцировать представителя сборной России, а подобное отношение к чемпиону является оскорбительным.