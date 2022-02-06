Политолог Аркатов накануне приезда Макрона в РФ напомнил о грабительских аппетитах Франции в Африке

Политический аналитик Иван Аркатов, комментируя грядущий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, не исключил, что одной из главных тем обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным может стать Африка, а не заявленная Украина. Встречу запланировали на понедельник, 7 февраля.

По его мнению, бывшую метрополию, которая колонизировала территории Черного континента, больше всего волнует, как сохранить остатки влияния в новых реалиях. Поэтому в интересах Парижа выяснить подробности стратегии Москвы.

«Технически он, в первую очередь, старается сохранить иллюзию веса Пятой республики. Причем, не для мира, а для внутреннего потребителя скорее. В преддверии выборов есть вероятность, что Украина — не основная цель Макрона. Одной из главных тем может стать Африка и неудачи бывшей метрополии», — считает Иван Аркатов.

Европейцы нагнали паники и уже не понимают, где реальность, а где вымысел, поэтому встречей президентов РФ донесет до международного сообщества адекватную точку зрения о происходящих событий, продолжил политолог.

Добавив, что движущим фактором внешней политики Эммануэля Макрона остаются опасения касательно преступлений Франции на Черном континенте. Ведь причисляемые западными СМИ к «ЧВК Вагнера» российские специалисты могут раскрыть тайные деяния Парижа в Центральноафриканской Республике и Мали.

«Разграбление Африки и нарушение прав ее жителей не пройдут бесследно. Мы не знаем, какой бэкграунд у Макрона. Однако все это может всплыть на поверхность, и итоги его правления могут быть гораздо хуже, чем у предшественников», — подчеркнул Иван Аркатов.

Цель Франции заключается в выходе из ситуации с наименьшими потерями, поэтому лидер Пятой республики не питает иллюзий, но поддерживает фантомное величие страны на международной арене, завершил политолог.