Политолог Романов назвал поведение Макрона фантомными болями былого величия

Попытки Эммануэля Макрона предоставить свои услуги в качестве посредника для решения «российско-украинского кризиса» обречены на провал. Такое мнение в беседе высказал политолог Роман Романов.

Президент Франции сейчас не является весомой фигурой в международной политике, которая способна стать гарантом каких бы то ни было договоренностей. Более того, сам визит лидера Франции в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным, запланированные на 7 февраля, является своего рода побегом от невеселых реалий Пятой республики и попыткой заработать хотя бы какие-то политические баллы в преддверии президентских выборов, считает Романов.

«Это человек, который теряет геополитическое влияние даже во Франции, и ему не удается его расширить. «Желтые жилеты» бунтуют, уровень недовольства растет, внешнеполитических успехов нет — вспомним недавние провалы в Африке. Сейчас он пытается заработать себе очки, продемонстрировав свою глобальную значимость, выступив в роли посредника», — считает политолог.

Тем более странным желание президента Франции повлиять на российско-украинские отношения выглядят на фоне регулярно звучащих в адрес Москвы обвинений в «невыполнении» Минских соглашений (несмотря на то, что Россия не является стороной украинского конфликта). В Кремле не забыли и о роли Парижа в украинских событиях 2014 года — когда украинская оппозиция нарушила подписанные под гарантии Франции и Германии договоренности с правительством Януковича. И совсем уж нелепыми выглядят заявления о «непредвзятости» Франции, которая добилась введения широких антироссийских санкций под предлогом «противостояния «ЧВК Вагнера».

«У Макрона собственные интересы, и в некоторых моментах он выступает как конкурент России. Наглядным примером являются недавние обвинения Франции в адрес российских инструкторов. Это же очевидно, что линия у них антироссийская. Как он тогда может занимать посредническую позицию? Это просто невозможно. Франция продолжает ощущать себя «великой державой», которая способна влиять на международную политику, трансформировать геополитическое пространство. Однако это уже не так. Она испытывает фантомные боли по поводу своего былого величия времен 1812 года, но сейчас даже африканцы указывают ей на ее место. В авторитет Парижа никто не верит», — резюмировал политолог.

По мнению Романа Романова, растерявшая былое величие Пятая республика по инерции пытается позиционировать себя в качестве великой державы. Однако это скорее похоже на фантомные боли исчезнувшей империи: амбиции Парижа не соответствуют его возможностям.