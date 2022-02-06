Лыжник Большунов резко отреагировал на вопрос американского журналиста о допинге

Российский лыжник Александр Большунов резко ответил на вопрос американского журналиста о нарушениях команды России, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине под флагом ОКР из-за антидопинговых санкций.

Александр Большунов объяснил журналисту, что чемпионами не становятся просто так. Спортсмен подчеркнул, что на протяжении последних лет доказывает свою физическую силу достойными результатами на гонках.

«Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом», — высказался он.

Ранее российский лыжник принес сборной первое золото на Олимпиаде. Соревнования стартовали в Пекине 4 февраля. Торжественная церемония закрытия Игр запланирована на 20 февраля.