Президент Швейцарии Кассис назвал ОБСЕ лучшей площадкой для обсуждения темы безопасности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы стать хорошей площадкой для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ранее российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин 1 февраля передал Кассису послание министра Сергея Лаврова по вопросам безопасности. Как отметил швейцарский лидер, разные страны получили одно и то же письмо, это означает, что ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России.

«Я считаю, что конфликт может быть разрешен только там, где все стороны сидят за одним столом. И поэтому мы также можем сыграть свою роль вместе с нашими европейскими партнерами», — отметил Кассис.

По словам президента Швейцарии, страна привержена деэскалации ситуации вокруг Украины на всех уровнях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украину «подталкивают» к определенным решениям. По его словам, власти страны ничего не могут сделать самостоятельно.