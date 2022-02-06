МЧС предупредило петербуржцев о сложной дорожной обстановке в понедельник

Мокрый снег и ветер ожидаются в Санкт-Петербурге в понедельник, 7 февраля. Непогода усложнит обстановку на дорогах, сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Столбики термометров будут указывать на отметку в +1...−1 градус. В ночные часы ожидается южный, юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем он слегка утихнет до 3-8 метров в секунду.

«На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться», — сообщается на сайте ведомства.

В Северной столице сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным спасателей, это связано с неудовлетворительным состоянием полотна на дорогах общего пользования.

Жители города многократно жаловались на состояние дорог и тротуаров. Однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает игнорировать их заявления. Кроме того, еще осенью градоначальник заявлял, что Петербург готов к наступлению зимнего сезона. Однако реальное положение дел идет вразрез с его словами.