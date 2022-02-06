«Ваша слуга, Елизавета». Как королева отдала свое сердце Великобритании 70 лет назад

«Я не веду вас в бой и не пишу законы. Но я еще на что-то способна. Я могу отдать свое сердце и свою преданность этим старым островам и народу Соединенного Королевства», — именно эти слова в одном из своих выступлений сказала королева Великобритании Елизавета II, которая 6 февраля отмечает 70 лет со дня восшествия на престол.

За время ее долгого царствования на Туманном Альбионе происходило столько, что хватит на целый учебник истории: распалась Британская империя, в правительстве сменилось целых 14 премьер-министров, а само Соединенное Королевство успело как вступить в Евросоюз, так и выйти из объединения

По случаю празднования Елизавета II официально объявила имя следующей королевы. В обращении к нации она изложила монаршую волю: после того, как ее старший сын принц Чарльз взойдет на престол, его супруга Камилла станет королевой-консортом. Глава государства выразила надежду, что граждане окажут герцогине Корнуоллской такую же поддержку, какую сейчас оказывают самой Елизавете.

wikipedia.org / Senedd Cymru / Welsh Parliament / CC BY 2.0

Принц Чарльз высоко оценил желание королевы, а местные СМИ и вовсе назвали поступок Ее Величества «экстраординарным и очень щедрым». В памяти многих британцев еще свежи слухи о том, что внебрачные отношения Камиллы и наследника престола разрушили брак с его первой супругой и всеобщей любимицей принцессой Дианой в 1990-е годы.

По какой причине британский монарх сменила гнев на милость — угадать сложно. Возможно, все дело в платиновом юбилее, в честь которого в Великобритании весь 2022 год будут проходить праздничные мероприятия. В это время будут открыты для посещения королевские резиденции, а по всей стране зажгутся маяки.

Впрочем, несмотря на всеобщий праздник, 6 февраля для королевы Елизаветы II — скорбная дата. Ведь именно в этот день скончался ее отец Георг VI (принц Альберт) в далеком 1952 году, когда она со своим мужем Филиппом была на отдыхе в Кении. Примечательно, что в эту поездку изначально должен был поехать сам король, однако врачи засомневались в том, что он сможет выдержать перелет из Лондона в Найроби.

wikipedia.org / Archives New Zealand / CC BY-SA 2.0

И не без оснований. За год до своей смерти король перенес тяжелую операцию на легком, которая вкупе с перегрузками военного времени серьезно сказалась на его здоровье. Он был болен и слаб, однако его недуги тщательно скрывали от подавляющего числа подданных. Только вот от семьи и узкого круга приближенных никаких секретов не было — возможно, поэтому его смерть не стала для них большой неожиданностью.

Тем не менее Филипп еще долго не мог прийти в себя после скорбного известия, которое застало его за чтением газеты The Times. О произошедшем он смог сообщить своей супруге Елизавете лишь спустя несколько часов. На тот момент будущей королеве было 25 лет. Коронация состоялась только 2 июня 1953 года.

Больше не маленькая леди

Свой особый статус Лилибет осознала довольно рано — когда ей исполнилось три года, ее фотографию поместил на обложку знаменитый американский журнал Time, а уже с 11 лет она была объявлена наследницей престола. Благодаря своей матери Елизавете Боуз-Лайон и гувернантке Мэрион Кроуфорд юная принцесса получила превосходное домашнее образование — она изучала историю, правоведение, литературу, а также интересовалась искусством, музыкой и французским языком.

wikipedia.org / Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Причем, как отмечало ее окружение, задатки королевы прослеживались в Елизавете с раннего возраста. Бывший премьер-министр Невилл Чемберлен вспоминал, как однажды во время уик-энда в Виндзоре попытался войти в расположение к старшей дочери Георга, но потерпел неудачу.

«Как поживает маленькая леди?» — обратился он к маленькой девочке, увлеченно игравшей в куклы.

«Я вам не маленькая леди, я принцесса Елизавета», — отозвалась наследница престола с серьезным видом.

Правда, на тот момент Елизавету еще не рассматривали в качестве преемницы, она была лишь третьей в линии наследования после своего дяди Эдуарда и отца Альберта. После того, как Эдуард отрекся от престола, она получила статус 'heir presumptive' («предполагаемый наследник»), а королем стал Георг VI.

wikipedia.org / Cecil Beaton / Library and Archives Canada/ Public Domain

Однако ее королевское будущее, казалось, было предначертано заранее. С тех пор принцесса стала чаще появляться на публике и делать самостоятельные заявления. Когда ей исполнилось 14, она впервые выступила по радио, обратившись к детям, пострадавшим от бедствий войны. А спустя 7 лет торжественно пообещала посвятить свою жизнь службе Британской империи.

«Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим», — подчеркнула Елизавета.

И за все 70 лет своего правления Елизавета II ни разу не нарушила своего обещания. Сменялись премьер-министры, шли чередой глубокие потрясения, но британская королева стоически находилась во главе престола, пускай и не обладала реальной властью. Для миллионов людей она до сих пор остается едва ли не единственным государственным деятелем, от которого зависит будущее Содружества наций, судьбы Шотландии и Ирландии. Этаким оплотом стабильности, которая оберегает Туманный Альбион от бед и геополитических распрей.

wikipedia.org / Myles Cullen / Public Domain

Однако куда больше монарха заботили семейные кризисы, которых в Букингемском дворце было немало: несчастливый брак ее сестры принцессы Маргарет, разводы детей, гибель принцессы Дианы, затворничество принца Гарри и Меган Маркл и смерть супруга Филиппа. Все эти события до сих пор не дают покоя широкой публике.

Сама же королева словно дистанцировалась от мирской суеты — перед ней никогда не стояло выбора между личным счастьем и долгом перед короной. Она соединила эти две половинки воедино, что позволило ей стать старейшим монархом в истории Великобритании и самым долгоправящим из ныне здравствующих королей в мире.

Впрочем, несмотря на почтенный возраст, Елизавета II продолжает вести активный образ жизни. 6 февраля она посетила торжественное мероприятие в Сандрингемском дворце, где встретилась с представителями местной организации и жителями окрестных деревень в графстве Норфолк.

В честь праздника королеве подарили торт, украшенный символикой платинового юбилея, однако 95-летняя правительница не стала отрезать кусок кондитерского изделия, шутливо отметив: «Думаю, я просто воткну в него нож. А закончит пусть кто-нибудь другой».