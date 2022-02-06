Сборная России занимает третье место в медальном зачете ОИ после второго дня соревнований

Российская сборная располагается на третьей строчке в медальном зачете Олимпиады 2022 года, которая продолжается в Пекине.

Второй соревновательный день завершился на 24-х зимних Олимпийских играх в Китае. Лидерство в медальном зачете продолжает удерживать сборная Норвегии, в активе которой 2 золотые и 1 бронзовая медали. Шведская олимпийская команда располагается на второй строчке.

Сборная России, выступающая на ОИ-2022 под флагом ОКР, поднялась на третью позицию. Во второй соревновательный день пекинской Олимпиады спортсмены из РФ завоевали три медали, в том числе одно золото.