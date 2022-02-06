Американист Рогулев обвинил NYT в продолжении информационно-психологической войны

Американская ежедневная газета The New York Times (NYT ) занимается тем, что продолжает информационно-психологическую войну. К такому выводу пришел директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

По словам американиста, такие издания, как The New York Times, уже не пользуются популярностью. Он подчеркнул, что американская газета потеряла «свою аудиторию». Об этом эксперт рассказал в ходе общения с RT.

Давление на Россию со стороны подобных СМИ приобретает «характер войны», считает американист.

«Они уже давно превратились в аналог желтой прессы. Печатается все, что угодно, любые статьи, без всякой опоры на факты, со сплошными измышлениями», — жестко раскритиковал Рогулев The New York Times.

NYT со ссылкой на неназванных чиновников писала, что в случае гипотетического вооруженного конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты стремятся спровоцировать на территории Украины новый конфликт. Соответствующее заявление сделал депутат Артем Туров.