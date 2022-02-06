Помощник Путина Китаев рассказал о доброжелательном отношении президента к пожеланиям коллег

Президент России Владимир Путин всегда с понимаем относится к просьбам своих партнеров, заявил руководитель протокола российского лидера Владислав Китаев.

Меры коронавирусной безопасности подразумевают внесение изменений в уже привычный протокол встреч глав государств. По словам Китаева, если коллеги российского лидера о чем-то просят его — он входит в положение.

«Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет на встречу их пожеланиям», — сказал Китаевв рамках участия в передаче «Москва. Кремль. Путин»

Стоит отметить, что ранее Путин провел официальную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Мероприятие состоялось в Пекине, где двумя днями ранее прошла церемония открытия Олимпийских игр. Стороны подписали совместное заявление о глобальном устойчивом развитии.