Камила Валиева выступит с произвольной программой в командном турнире ОИ в Пекине

Воспитанница заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Камила Валиева представит произвольную программу на ОИ-2022.

Сборная России выступит в том же составе в заключительный день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, 15-летняя Камила Валиева, установившая рекорд ОИ в короткой программе, представит национальную команду и в произвольной программе. Призеры командного турнира в рамках Олимпиады в Пекине определятся 7 февраля.

На данный момент в активе сборной России, выступающей на ОИ-2022 под флагом ОКР, пять медалей различного достоинства. Единственное золото завоевал лыжник Александр Большунов, занявший первое место в скиатлоне.