Блогер Шарий обратил внимание на «каменное лицо» Эрдогана во время встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил украинского коллегу Владимира Зеленского на саммите в Киеве.

Таким мнением поделился блогер Анатолий Шарий, проанализировав видеозапись встречи двух лидеров. Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Шарий с помощью одной «мелочи» показал, как турецкий лидер публично унизил своего визави. По словам блогера, Эрдоган сидел на встрече с «каменным лицом» и ни разу не посмотрел в глаза Зеленскому. При этом глава Украины неоднократно бросал взгляды в сторону гостя.

«Эрдоган не обращает никакого внимания на Зеленского, игнорирует его попытки встретиться взглядом. Это очень заметно. И это как бы мелочь, но... Но это не мелочь!», — рассказал Шарий.

На видео может показаться, что президент Турции смотрит на своего собеседника, однако при внимательном рассмотрении оказывается, что это не так, уточнил блогер.

Как стало известно ранее, Эрдоган и его жена Эмине заразились коронавирусом. В настоящее время супружеская пара работает в удаленном формате. Предположительно турецкий лидер мог «подхватить» инфекцию во время визита в Киев, где вместе с Зеленским заключил договоренности по зоне свободной торговли.