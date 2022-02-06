Вирусолог Нетесов назвал вакцинацию «тренировкой» для иммунитета

Мнение об опасности вакцинации против коронавирусной инфекции для иммунной системы человека является ошибочным. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов. По его словам, вакцинация — это «тренировка» для иммунитета.

Специалист утверждает, что S-белок, содержащийся в вакцинах от коронавируса, обладает негативными свойствами. Тем не менее прохождение вакцинации позволяет организму сформировать устойчивую защиту против инфекции. Эту процедуру вирусолог сравнивает с физической тренировкой.

«Вакцина — это тренировка. Такая же тренировка, как, например, для того, чтобы повысить мускульную силу. Вакцина для того, чтобы не повысить даже, а инициировать предохранительный иммунитет против инфекции», — объяснил он в беседе с информационным агентством URA.Ru.

Процедура вакцинации проводится в России бесплатно с применением препаратов отечественного производства. В рамках кампании по иммунизации населения используются вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сделать прививку от COVID-19 можно в мобильных пунктах вакцинации и медицинских учреждениях.