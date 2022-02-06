Украинец бросил молоток в окно здания Верховной рады

Житель Львова запустил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, сообщается на сайте нацполиции страны.

«Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Задержанный — 27-лений уроженец Львова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.