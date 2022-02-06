Глава Мюнхенской конференции Ишингер выразил надежду на участие Путина в мероприятии

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер надеется на участие президента РФ Владимира Путина в мероприятии в этом году.

Как отметил Ишингер, Путин отклонил приглашение очно присутствовать на конференции, но не исключено, что он все же выступит в режиме онлайн. В мероприятии будут участвовать канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, а также, возможно, вице-президент США Камала Харрис, хотя это пока официально не подтверждено.

«Я не хочу ни в коем случае изолировать Россию», — сказал глава конференции.

Конференция будет проходить с 18 по 20 февраля. На мероприятие съедутся около 35 глав государств и правительств. В Кремле ранее заявили, что Путин не планирует участвовать в событии в 2022 году.