Лукашенко поделился подробностями употребления спиртного вместе с Ельциным

Президент Белоруссии признался, что ему «приходилось» выпивать вместе с первым российским лидером Борисом Ельциным.

Глава республики отметил, что обладает непереносимостью к алкогольной продукции, поэтому считает себя непьющим человеком. Однако в компании Ельцина или экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева позволял себе выпить.

«Я человек не пьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь - не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого... Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что не буду пить?», — сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой. Первый президент РФ занимает особенное место в истории государства, отметил он.