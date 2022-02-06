Жителей Китая заперли в супермаркете на карантин из-за зараженного COVID-19 посетителя

Жителей Китая закрыли на карантин прямо в супермаркете. У одного из посетителей зафиксировали положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Правительство КНР ввело жесткие ограничительные меры на территории страны из-за Олимпийских игр, которые стартовали в Пекине. Результатом ограничений стала ситуация, которая произошла в одном из местных супермаркетов. Китайцы вынуждены соблюдать самоизоляцию прямо в здании магазина из-за того, что у одного из посетителей оказался коронавирус.

Запертые люди спят где придется. Кто-то лежит на полу, кто-то на коробках от товаров. Другие спят сидя. Аналогично запертые китайцы ходят в туалет и едят. Видеоролик с кадрами из китайского магазина опубликовали на канале «Московские новости» в Telegram.