Путин намерен провести заседание совета по науке и образованию на следующей неделе

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по науке и образованию, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, глава государства проведет совещание судей общей юрисдикции и арбитражных судов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что 7 февраля Путин проведет в Москве встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Уточняется, что по итогам переговоров президентов двух государств запланирована пресс-конференция.

В начале февраля стало известно, что Путин созвонился с французским коллегой. Стороны обговорили ситуацию вокруг Украины.