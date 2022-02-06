Нападающий Андрей Кузьменко не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022

Андрей Кузьменко пропустит хоккейный олимпийский турнир в Пекине из-за повреждения.

Нападающий Андрей Кузьменко пропустит хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 в Пекине, который стартует 9 февраля. Об этом журналистам Первого канала рассказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

«Из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России», — отметил он.

На групповом этапе хоккейного турнира в рамках ОИ в Пекине сборная России проведет матчи против Швейцарии, Дании и Чехии. Игроки клубов НХЛ не примут участие в соревнованиях.