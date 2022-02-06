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Физические нагрузки могут снизить вред от недостатка сна

Общество
Физические нагрузки могут снизить вред от недостатка сна

Физическая активность может уменьшить вред, который наносит организму недостаток сна. Об этом сообщили ученые из Уппсальского университета в Швеции.

Люди, которые мало спят, часто сталкиваются с серьезными недугами, в частности с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снизить риск их развития могут регулярные физические нагрузки.

Данное утверждение доказали и проведенные эксперименты. Однако одних только занятий спортом в действительности недостаточно. Необходимо отказаться от вредных привычек и перейти на правильное питание, если напряженный график не позволяет спать нужное количество часов.

Также людям с бессонницей помогут расслабиться объятия. Об эффективности такой формы физической близости пишет издание Express со ссылкой на британских ученых.

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