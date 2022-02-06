Физические нагрузки могут снизить вред от недостатка сна

Физическая активность может уменьшить вред, который наносит организму недостаток сна. Об этом сообщили ученые из Уппсальского университета в Швеции.

Люди, которые мало спят, часто сталкиваются с серьезными недугами, в частности с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снизить риск их развития могут регулярные физические нагрузки.

Данное утверждение доказали и проведенные эксперименты. Однако одних только занятий спортом в действительности недостаточно. Необходимо отказаться от вредных привычек и перейти на правильное питание, если напряженный график не позволяет спать нужное количество часов.

Также людям с бессонницей помогут расслабиться объятия. Об эффективности такой формы физической близости пишет издание Express со ссылкой на британских ученых.