«Вешают лапшу». Журналисты заподозрили США во лжи из-за обвинений в адрес России

Американским властям все меньше доверяют из-за ошибочных и заведомо ложных заявлений об имеющихся у них разведданных. Как передает агентство Associated Press, на днях Госдеп США призвал журналистов поверить ему на слово, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для оправдания военного наступления на Украину.

«Нет, они не станут раскрывать, откуда они знают, что Россия готовит операцию под чужим флагом на Украине. Нет, они не раскроют, откуда у них информация о том, что мирные жители в Сирии погибли в результате взрыва смертника, а не от рук американского спецназа», — возмутились авторы статьи.

В издании подчеркнули, что скептицизм по отношению к администрации президента США Джо Байдена возрос после того, как она не смогла спрогнозировать, насколько быстро «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) придет к власти в Афганистане. Также Пентагон изначально назвал «обоснованным» ракетный удар в Кабуле, хотя в результате него погибло несколько мирных жителей, а не террористов.

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При этом вместо желаемых доказательств журналисты регулярно получают от Белого дома красноречивый ответ: «Вы должны нам поверить». Показательной в этом плане стала перепалка между представителем Госдепа Недом Прайсом и журналистом Associated Press Мэтью Ли на одном из брифингов.

Прайс заверил, что Москва планирует сфабриковать видео, где будет обыграна атака украинских военных на территории России или против русскоязычных жителей непризнанных республик Донбасса. Впрочем, привести конкретные доказательства готовящейся провокации он отказался.

«Это проистекает из известной правительству США разведывательной информации, которую мы рассекретили», — объяснил Прайс.

«Окей, где она? Где эта информация?» — допытывался недоверчивый журналист AP.

state.gov / U.S. Department of State

В ответ представитель ведомства со смущенной улыбкой пояснил, что «только что ее представил». Однако Мэтью Ли заметил, что чиновник лишь выступил с серией обвинений против России, которые едва ли можно считать доказательством.

«Я хотел бы видеть некие доказательства, которые вы могли бы предъявить и которые показали бы, что русские это делают. Я давно этим занимаюсь. Я помню оружие массового уничтожения в Ираке, я помню, что Кабул не падет. Я многое помню», — намекнул Ли на ряд ложных заявлений со стороны Вашингтона.

Однако Прайс выразил сожаление, что журналист AP поставил под сомнение сведения американского правительства, и призвал его искать «утешения» в российской информации. Ранее Белый дом неоднократно связывал острые вопросы прессы о разведданных с тем, что она якобы «купилась на иностранную пропаганду».

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Российский сенатор Алексей Пушков похвалил американского журналиста за то, что он отказался верить очередной «лапше» Госдепа о России. Он также назвал «прелестной и трогательной» просьбу Неда Прайса поверить разведслужбам США на слово.

«Лишь один пример: в свое время якобы была "зариновая" или хлорная атака в сирийском городе Дума, что с уверенностью заявили представители Госдепа. А потом туда поехали журналисты из британской газеты и выяснили: атаки не было! Это была постановка "Белых касок", а саму их фейковую активность оплачивали спецслужбы Британии и США. И так далее — причем в кубе», — напомнил Пушков в Telegram-канале.

Так или иначе, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин не согласился с тем, что ложные заявления США о ситуации на Украине снижают доверие населения к местным властям. По его словам, куда большее недовольство у граждан вызывают внутренние проблемы, например, рекордная инфляция.

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«Это серьезно снижает репутационные показатели Байдена. И вот их он пытается покрыть внешнеполитическими усилиями и якобы защитой демократии на Украине. Увести в сторону Байден пытается и своих союзников. Это отработанное политическое действие — им очень надо, чтобы Россия вторглась на Украину. Сам Киев понимает, что уже находится на заклании, естественно, ему не хочется воевать», — рассуждает собеседник «Политики Сегодня».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью утверждения США о подготовке РФ «операции под чужим флагом» на Украине. По его словам, такие обвинения являются частью информационной войны против Москвы. Дипломат также напомнил, как бывший госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года достал из кармана пробирку с белым порошком и использовал ее как один из «подлогов» для оправдания вторжения в Ирак.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации