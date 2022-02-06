Первый небинарный спортсмен Олимпиады Ледюк ответил на критику тренера Жулина

Первый в истории Олимпийских игр небинарный спортсмен Тимоти Ледюк ответил на критические высказывания российского тренера Александра Жулина.

Спортсмен не идентифицирует себя никаким из общепринятых гендеров. К такому выводу он пришел после долгих попыток «понять себя».

Ранее Жулин осудил Ледюка за неопределенность, назвав того уродом. 31-летний спортсмен, выступающий на Играх в паре с Эшли Кейн-Гриббл, ответил на оскорбительные высказывания российского тренера в адрес его небинарности.

«Рамки нашего общества слишком крепки, считается, что есть мужчина, есть женщина и каждый будет определен в ту или иную категорию. Но мой совет тем, кого критикуют: будьте собой, вы - ценность, вы заслуживаете, чтобы вас уважали», — заявил Ледюк журналистам.

Он отметил, что его неопределенность никак не мешает всем достижениям, полученным в ходе спортивной карьеры, а подобная критика фигуриста уже давно не задевает. Тимоти Ледюк призвал людей не бояться быть теми, кем они себя ощущают, а также поблагодарил окружение, которое помогло ему стать самим собой.