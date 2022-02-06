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Белки цитокины оказались причиной потери обоняния при заражении коронавирусом

Общество
Белки цитокины оказались причиной потери обоняния при заражении коронавирусом

Специалисты из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, в ходе какого процесса люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.

Оказалось, что напрямую COVID-19 не способен влиять ни на одно из чувств человека. На самом деле потеря запахов происходит из-за иммунного ответа организма на проникновение вируса.

Присутствие коронавируса рядом с нервными клетками в носу приводит к всплеску иммунных клеток, которые, в свою очередь, обнаруживают инфекцию и начинают с ней бороться. В результате выделяются белки под названием цитокины. Именно они и влияют на активность клеток обонятельного нерва, пишет Science Daily.

#запахи #обоняние #коронавирус