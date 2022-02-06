CNN: украинским спортсменам порекомендовали держаться от россиян подальше на Играх в Пекине

Украинским спортсменам порекомендовали держаться от россиян подальше на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает CNN.

По мнению корреспондента CNN Селины Ван, спорт должен объединять и сглаживать углы между различными конфликтующими сторонами. Однако — учитывая сложившуюся обстановку между Киевом и Украиной — далеко не все спортсмены могут забыть о распрях, отметила журналист. Она взяла интервью у украинской бобслеистки Лидии Гунько.

«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Нам приходится тренироваться и выступать с ними вместе, но так как их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойные и легкие отношения», — рассказала Гунько о враждебном отношении к спортсменам из России.

По словам бобслеистки, некоторые из ее родственников проживают на территории России. Тем не менее они поддерживают украинскую спортсменку, поделилась Гунько.

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