Макрон подтвердил необходимость диалога с Россией для разрешения ситуации вокруг Украины

Стабилизация международной обстановки без переговоров с Россией невозможна, подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии визита в Россию.

Такое заявление французский лидер сделал в ходе интервью изданию Le Journal du Dimanche. Макрон намерен посетить Москву 7 февраля, после чего политик отправится в Киев.

Как стало известно ранее, глава Пятой республики провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. По словам руководителя военного блока, он ценит приверженность Макрона двустороннему подходу Альянса — сдерживанию и защите.