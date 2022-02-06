Гендиректор МОК Дюби признал плохие условия в ковидных отелях для спортсменов на ОИ

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби признал проблему с плохими условиями проживания спортсменов в изоляторах во время Олимпийских игр — 2022.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова вместе со спортсменами из немецкой сборной пожаловались на несоответствующие условия в ковидных отелях на Олимпиаде. Они отмечали, что во время карантина у них нет доступа к Интернету, тренажерам, а качество еды оставляет желать лучшего. Дюби заявил журналистам, что оргкомитет и МОК в курсе возникших проблем, а потому они стараются максимально быстро их решить.

«Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся их решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Мы стараемся сделать все, чтобы причины жалоб были устранены», — заявил гендиректор МОК.

Зимние Игры в китайской столице начались 4 февраля и будут проходить до 20 числа. Пекин стал первым городом, принимающим как зимние, так и летние Олимпийские игры.