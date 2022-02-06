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Депутат Туров: США делают все возможное для того, чтобы на Украине разгорелся новый конфликт

Политика
/ Обновлено: 06 февраля 2022 13:23
Депутат Туров: США делают все возможное для того, чтобы на Украине разгорелся новый конфликт

Вашингтон стремится спровоцировать на территории Украины новый конфликт. Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

По его словам, противостояние между Москвой и Киевом выгодно Соединенным Штатам. Американцы используют украинцев как оружие против России, подчеркнул Туров. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times (NYT) о «войне» и ее «жертвах».

«Они делают все возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дома», — рассказал депутат, кто стоит за информационной подготовкой о возможном «вторжении» России на Украину.

По мнению Турова, политика Вашингтона является агрессивной.

Ранее сообщалось, что в случае гипотетического вооруженного конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек. Об этом писала NYT со ссылкой на неназванных чиновников.

#россия #сша #украина