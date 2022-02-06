Елизавета II хочет видеть жену принца Чарльза королевой-консортом

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение, что супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз примет новый титул.

Елизавета II отметит 70-летие своего правления в этом году. Монарх не планирует покидать трон, но понимает, что это рано или поздно случится . В связи в этим она обратилась к британскому народу со своим желанием.

«Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне. И мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт», — заявила Елизавета II в своем послании, которое опубликовано в Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

73-летний принц Чарльз является первым престолонаследником в монархии. Он взойдет на престол после смерти Елизаветы II.