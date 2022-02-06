Владимир Путин поздравил Александра Большунова с золотом на ОИ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с первым местом в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Российский лидер отметил, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех спортсменов российской сборной на Олимпиаде и поздравил его с золотой медалью.

«Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, по окончанию смешанной лыжной гонки преследования без перерыва Александр Большунов занял первое место. Второе место также досталось российскому лыжнику – Денису Спицову.