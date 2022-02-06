Французский политолог Гав назвал пропагандой заявление США о «российском фейке»

Французский экономист, глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав отреагировал на сообщение Госдепа США о якобы готовящемся «российском фейке» для оправдания «вторжения на Украину».

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство в очередной раз распространило абсурдные обвинения в адрес российской стороны. Подобные заявления являются очень серьезными, поэтому требуют четкой доказательной базы, однако Вашингтон в этом вопросе, как обычно, хромает на обе ноги.

Вместе с тем эксперт разложил по полочкам пассажи американских дипломатов, сравнив их со скандальным выступлением Колина Пауэлла в ООН об «оружии массового уничтожения» в Ираке. По всей видимости, американская разведка получила эти данные из тех же источников, иронизирует Гав.

«Может быть, об этой подготовке российского видео Белый дом информируют те же источники, что и об иракском оружии массового поражения? Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде», — резюмировал он.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Москва якобы готовит фейк для оправдания «вторжения» российских войск на территорию Украины. При этом дипломат отказался раскрывать источник этих данных.