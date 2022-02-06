Политолог Погребинский: альянс Великобритании, Польши и Украины приведет к расколу НАТО

Военный союз Великобритании, Польши и Украины обернется распадом Североатлантического альянса. Таким мнением поделился советский и украинский политолог, политтехнолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению политолога, Лондон и Варшава прекрасно это понимают. Погребинский уверен, что именно поэтому британцы и поляки не допустят подобного развития событий. Тем не менее каждая из стран — участниц союза хочет достичь своих целей, подчеркнул политтехнолог.

Великобритания готовится занять место США на международной арене, отметил эксперт. Польша пытается досадить России, считает Погребинский. Что касается Украины, то она просто хочет «покрасоваться», побыть значимой, объяснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

«Для (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене», — раскрыл он истинные цели президента Украины, заявившего о союзе с Британией и Польшей.

Ранее сообщалось, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил глава государства Зеленский.