Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов едва не сломал пьедестал во время торжественной церемонии награждения после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

Александр Большунов, завоевавший награду высшей пробы, прыгнул на пьедестал во время церемонии награждения. После этого от подиума отвалилась накладка в виде олимпийских колец. Спортсмен пытался поднять изображение, однако не сумел этого сделать.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Заключительный соревновательный день и церемония закрытия запланированы на 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.