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Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения на ОИ

Спорт
Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов едва не сломал пьедестал во время торжественной церемонии награждения после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

Александр Большунов, завоевавший награду высшей пробы, прыгнул на пьедестал во время церемонии награждения. После этого от подиума отвалилась накладка в виде олимпийских колец. Спортсмен пытался поднять изображение, однако не сумел этого сделать.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Заключительный соревновательный день и церемония закрытия запланированы на 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

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