Готовятся к худшему. На Украине заявили о «тихом» бегстве киевских властей из города

Жители Киева и представители украинской власти начать бежать из города из-за опасений по поводу возможного «российского вторжения». Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий обратил внимание, что на улицах украинской столицы стало заметно меньше автомобилей и людей. По его словам, все это является следствием обвинений России в якобы подготовке «военного нападения» на Украину.

«Одни вывозят семьи за границу, другие прячут близких преимущественно в западных областях Украины. Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить», — подчеркнул политик.

Кузьмин добавил, что киевляне сейчас готовятся к худшему, а сами украинские власти никак не реагируют на происходящее и продолжают «тихо вывозить близких и имущество».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее журнал The Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался верить утверждениям американского и британского коллег Джо Байдена и Бориса Джонсона о неизбежности российского вторжения. По сведениям издания, реальных врагов он увидел внутри украинского государства.

Кроме того, Зеленский призвал своих граждан не поддаваться панике и не скупать продукты в магазинах. Он также посетовал, что нагнетание ситуации вокруг Украины негативно отражается на экономике страны, из которой уже было выведено 12,5 миллиардов долларов на фоне тревожной информации.

В ночь с 4 на 5 февраля американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о том, что Россия вторглась на Украину. Новость отображалась на сайте около получаса, но затем издание удалило публикацию и выпустило опровержение с извинениями. Свой поступок руководство Bloomberg объяснило тем, что готовит заголовки для многих сценариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала западные СМИ за распространение ложных публикаций о России, назвав их «информационно-политическим шмарафоном натовских желаний». В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз констатировал, что Москва не собирается ни на кого нападать, а нуждается в добрососедских отношениях с «братским украинским народом».