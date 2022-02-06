Олаф Шольц заявил о важности координации Германии с США

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с официальным заявлением в преддверии визита в Соединенные Штаты.

По его словам, страны Европейского союза и США должны обладать единой позицией по ключевым вопросам.

«Цель — направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России», — сказал он.

Ранее стало известно, что журналистам Deutsche Welle отказали в возможности сопровождать Шольца в рамках его официального визита в Москву. Такое решение было вынесено на фоне скандала с блокировкой на территории Германии российского телеканала RT DE.