Кардиолог Загидуллин заявил, что мышечная слабость сигнализирует об «Омикроне»

Омикрон-штамм по симптоматике схож с обыкновенной ОРВИ. Однако один характерный симптом может сигнализировать об этом штамме коронавируса.

Доктор медицинских наук, кардиолог Науфаль Загидуллин подчеркнул, что зачастую пациенты с «Омикроном» жалуются на высокую температуру, сильный кашель, а также выделения из носа. При этом часто у больных появляется мышечная слабость, которая не проходит в течение двух дней.

«При этом человек может ходить на работу и не замечать начала заболевания», — уточнил врач на своем YouTube-канале.

Также отличить простуду от «Омикрона» можно по течению заболевания. При данной мутации человек испытывает симптомы ОРВИ, но коронавирус не проходит за несколько дней. Об этом ранее заявила завкафедрой инфекционных болезней ВГМУ имени Бурденко Светлана Кокорева.