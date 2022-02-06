Норвежскую лыжницу Йохауг раскритиковали за объятия с Непряевой на ОИ-2022

Лыжницу Терезу Йохауг затравили в Норвегии за объятия с россиянкой Натальей Непряевой после финиша скиатлона на ОИ в Пекине.

Именитый норвежский лыжник Петтер Нортуг раскритиковал соотечественницу, которая обнялась с Непряевой после завершения первой гонки пекинской Олимпиады. В Twitter-аккаунте он призвал многократную чемпионку мира не праздновать победы с россиянами.

«Хватит обниматься с этими русскими!» — написал Нортуг.

Йохауг одержала уверенную победу в скиатлоне, опередив Непряеву на 30,2 секунды. Третьей финишировала австрийская лыжница Тереза Штадлобер. Следующая женская гонка в рамках ОИ-2022 пройдет 8 февраля. Лыжницы будут соревноваться в спринте.