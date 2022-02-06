Борис Джонсон объявил о назначении депутата Стива Баркли главой премьерского аппарата

Депутат Стив Баркли станет руководителем аппарата на Даунинг-стрит, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также он назначил экс-журналиста Гито Харри на пост директора по связям с общественностью.

Перестановки связаны с массовыми увольнениями в канцелярии на фоне скандала с вечеринками. Известно, что на Даунинг-стрит регулярно проводились торжества несмотря на строгие ковидные ограничения. Главой премьерского аппарата назначен Стив Баркли. А за связи с общественностью теперь будет отвечать Гито Харри.

«Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня, помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране», — подчеркнул Джонсон.

Ранее резиденция на Даунинг-стрит принесла извинения британской королеве. Однако пользователи сети холодно встретили заявление и усомнились в искренности канцелярии премьер-министра.