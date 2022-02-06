Сенатор Пушков раскритиковал бездоказательные заявления Госдепа США о России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на перепалку американского журналиста Мэтта Ли с Госдепом США на фоне заявление о подготовке Москвой фейка для оправдания «вторжения» на Украину.

По его словам, официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс в очередной раз позволил себе сделать резкое заявление о России, не обременяя себя необходимостью привести доказательную базу. В ответ на это корреспондент издания «Ассошиейтед пресс» Мэтт Ли загнал в угол внешнеполитическое ведомство США, уличив его в распространении ничем не подкрепленной информации.

«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа», — написал Пушков в собственном Telegram-канале.

Стоит отметить, что страны коллективного Запада по главе с США в течение последних нескольких месяцев активно нагнетают миф о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на территорию соседней Украины. В Москве же отвергают все обвинения, заявляя об отсутствии подобных планов. Некоторые эксперты предполагают, что Запад нагнетает обстановку для заключения с Россией сделки по Украине.