Двойная переплата. На Украине назвали госизменой импорт российского газа из Венгрии

Решение властей Украины начать импортировать газ из Венгрии следует расценивать как госизмену, поскольку это топливо на самом деле имеет российское происхождение. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Александр Лазарев.

По его словам, экономический кризис в стране начался после того, как Киев перешел к закупкам газа по европейским ценам. При этом впервые в истории реверс российского топлива будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через украинскую ГТС, а через «Турецкий поток». В результате Украина платит 1440 долларов за тысячу кубометров, хотя средняя цена газа в Европе составляет 350 долларов.

«Я в этом вижу государственную измену, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» — возмутился эксперт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В этой связи Лазарев обратился к украинской политической элите во главе с президентом Владимиром Зеленским с вопросом о том, насколько такой подход является патриотичным. По его мнению, более целесообразно для Киева начать закупки газа напрямую у России.

С начала февраля украинская газотранспортная система (ГТС) начала получать сырье из Венгрии путем физического, а не виртуального реверса. До этого ГТС могла работать только по направлению из Киева в Будапешт, сообщил в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Впрочем, как отметили в издании «Страна.ua», таким образом украинская сторона может отрабатывать схемы закупки топлива в случае остановки транзита из России. Однако даже в этом случае Киев будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Ранее стало известно, что Украина впервые с 2014 года увеличила свои возможности по гарантированному физическому импорту топлива из ЕС. Об экстренном наращивании объемов сырья «Оператор ГТС Украины» договорился со словацкой Eustream.

Тем не менее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Киеву необходимо заключить контракт с российским «Газпромом» по поставкам газа на Украину, поскольку высокие цены вредят экономике страны. По его словам, это важно не для Зеленского и правительства, а для потребителей.