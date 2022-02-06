Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Играх в Пекине

Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов принесли в копилку российской сборной еще две медали Олимпийских игр в Пекине.

После окончания смешанной лыжной гонки преследования без перерыва Александр Большунов занял первое место, забрав себе золотую медаль. Сразу после него гонку завершил Денис Спицов, отобрав серебро у Ливо Нисканена из Финляндии. Таким образом, в копилке российской сборной для медального зачета уже есть одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Ранее одну серебряную медаль получила лыжница Наталья Непряева, а бронзу России принесли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов после смешанной эстафеты.